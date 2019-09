Cidades Mulher é presa com cocaína escondida em pão de hambúrguer, em Anápolis De acordo com a Polícia Civil, suspeita tentava levar o entorpecente para presos que estavam em cela da Central de Flagrantes do município. Ela foi detida e autuada por tráfico de drogas

Uma mulher, de 36 anos, foi presa, no último sábado (31), ao tentar entrar na Central de Flagrantes de Anápolis, cidade a 53 quilômetros de Goiânia, com cocaína escondida em pães para hambúrguer. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, a suspeita pretendia entregar o entorpecente para presos que estavam na cela da unidade e ainda não tinham sido encaminhados para o p...