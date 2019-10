Cidades Mulher é presa com 6kg de cocaína na BR-060, em Goiânia Ônibus saiu da região Norte do País com destino a São Paulo, informou a Polícia Rodoviária Federal

Uma mulher de 37 foi presa, na madrugada desta quinta-feira (24), suspeita de tráfico de drogas na BR-060, em Rio Verde, na região Sudoeste do Estado. A detida estava em um ônibus, que saiu do Norte do País com destino a São Paulo (SP), quando foi parado em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na revista, os policiais encontraram na bagagem de mão da mul...