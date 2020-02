Cidades Mulher é presa após fingir sintomas do coronavírus para ser atendida em posto no Rio Ela teria afirmou a funcionários da unidade que havia retornado de Hong Kong, onde trabalhara como babá

Uma brasileira de 39 anos foi detida nesta sexta-feira, 7, em flagrante no Rio de Janeiro após simular estar com coronavírus para receber atendimento prioritário em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) em Copacabana. Segundo a polícia, Claudete Maria Rosa da Silva procurou a unidade médica dizendo que sofria os sintomas do novo c...