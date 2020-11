Cidades Mulher é presa após efetuar tiro no Setor Santa Genoveva, em Goiânia A Polícia Militar foi acionada e apreendeu a arma, dois carregadores e munições

Uma mulher foi presa, nesta quinta-feira (5), após disparar um tiro de arma de fogo no setor Santa Genoveva, na Região Norte de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), um homem acionou a corporação dizendo que a ex-companheira do irmão estava na oficina do casal portando uma pistola. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a mulher em um cômodo um pouco altera...