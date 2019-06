Cidades Mulher é presa após atear fogo em caminhonete e tentar esfaquear policiais em Aparecida de Goiânia A detida também agrediu os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Uma mulher de 60 anos foi presa na noite deste domingo (16) no Setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. A mulher, de acordo com a Polícia Militar (PM), ateou fogo na caminhonete de um vizinho, tentou esfaquear policiais militares e agrediu os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a Polícia Civil (PC), a idosa estava na porta ...