Cidades Mulher é presa ao tentar entrar em presídio de Inhumas com drogas escondidas no pão de forma Tanto a visitante como o preso que receberia o entorpecente foram autuados em flagrante delito por tráfico de drogas

Uma mulher foi presa em flagrante depois de tentar entrar com drogas escondidas no pão de forma para entregar a um detento do presídio de Inhumas, na Região Central d...