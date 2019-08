Cidades Mulher é presa ao entrar em presídio com celular escondido nas partes íntimas, em Goiás Detida contou que entregaria o objeto para o marido, que cumpre pena por tráfico de drogas

Uma mulher foi detida ao tentar entrar no presídio de Pontalina, na região Sul do Estado, com um celular escondido nas partes íntimas. O aparelho estava dentro de preservativo. O flagrante aconteceu, nesta quinta-feira (29), durante a revista. A mulher contou que entregaria o objeto para o marido, que cumpre pena por tráfico de drogas. Ainda nesta quinta, os vig...