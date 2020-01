Cidades Mulher é picada por escorpião no Araújo Jorge, em Goiânia; veja vídeo Eliana Oliveira da Silva, de 47 anos, aguardava atendimento em uma das cadeiras da recepção

Uma mulher de 47 anos foi picada por um escorpião nesta segunda-feira (6) dentro do Hospital Araújo Jorge, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Em um vídeo, uma mulher afirma que o animal saiu do consultório de ginecologia e a vítima aguardava atendimento em uma das cadeiras da recepção da unidade. Em nota, a Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG) inform...