Cidades Mulher é indiciada por morte de ex-marido após simular latrocínio junto com atual namorado Na data do crime, a vítima acompanhava sua ex-esposa ao trabalho quando foram abordados por um motociclista. Ele deu voz de assalto e, em seguida, atingiu a vítima com golpes de faca

A Polícia Civil de Goiás concluiu o inquérito que investigava a morte de um homem de 38 anos no Parque Santa Rita, em Goiânia, ocorrida no dia 21 de setembro deste ano. A princípio, o caso estava sendo tratado como latrocínio, contudo, as investigações chegaram à conclusão de que houve participação da ex-mulher da vítima e seu atual namorado. Na data do crime, a víti...