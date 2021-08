Cidades Mulher é flagrada transportando pasta base de cocaína e uma pistola em Goiânia Esta foi a terceira vez que a suspeita foi presa por tráfico de drogas

Pela terceira vez, uma mulher de 28 anos foi flagrada, na tarde desta terça-feira (17), transportando pasta base de cocaína, uma pistola com munições e dois carregadores na bagagem em um ônibus na BR-060, em Goiânia. O ônibus que ela estava seguia de Cuiabá, no Mato Grosso, para Goiânia. Durante fiscalização no veículo, a polícia suspeitou da passageira já que, s...