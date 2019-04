Quase meio quilo de maconha foi apreendido na entrada da Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia, por servidores que faziam revistas em visitantes. O flagrante aconteceu no domingo (21) e a droga estava escondida no sutiã de uma mulher, que afirmou ser dona da substância.

A quantidade de droga encontrada foi de 425 gramas e a substância foi apreendida durante verificação com uso de aparelho de raios X, que detectou o ilícito no corpo da mulher, que é companheira de um dos reeducandos da unidade. Ela foi presa em flagrante.

Horas depois, uma adolescente foi flagrada com uma camisa e bermudas masculinas enroladas nas pernas, tentando entrar no presídio. As roupas não fazem parte do padrão permitido na unidade.

As peças de roupas estavam grudadas ao corpo da garota. De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), foi apurado que a responsável pelo visitante havia fixado as vestimentas ao corpo da adolescente com fita adesiva.

De acordo com o diretor da unidade, Fabio Alex, as vestimentas dos internos seguem um padrão, visando a igualdade dos reeducandos. O Conselho Tutelar foi acionado e a companheira de um dos detentos, responsável pela adolescente, e a própria garota estão proibidas de adentrar a unidade por tempo indeterminado.