Cidades Mulher é flagrada ao tentar entrar com droga escondida em pães em Inhumas Entorpecente seria entregue a um detento da unidade

Uma mulher foi flagrada, nesta terça-feira (16), tentando entrar no presídio de Inhumas com droga escondida em pães de forma. Segundo a Polícia Civil, ela entregaria o entorpecente a um detento. Após receber a informação de que uma pessoa tentaria entrar com drogas na unidade, policiais abordaram a suspeita. A mulher foi presa. Ela e o detento que receberia o ento...