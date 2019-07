Cidades Mulher é ferroada por arraia no Rio Araguaia, em Goiás Vítima contou que foi atingida assim que entrou na água

Uma mulher, de 31 anos, ficou ferida após ser ferroada por uma arraia, nesta terça-feira (9), no Rio Araguaia, na região do Porto de Itacaiú, no município de Britânia, a 324 quilômetros de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima atingida assim que entrou na água. Após ser atendida e reclamar de dores, a mulher foi levada para o hospital local. Arraias são pe...