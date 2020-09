Cidades Mulher é feita refém pelo marido em Goiânia após ser flagrada com amante Homem era foragido da justiça e ameaçou por diversas vezes, com uma faca, matar a esposa, mas foi dissuadido da ideia pela equipe do BOPE

Uma mulher foi feita refém na madrugada desta quinta-feira (3) após ser flagrada pelo marido com o amante, em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homem era foragido da justiça e ameaçou por diversas vezes, com uma faca matar, a esposa, mas foi dissuadido da ideia pela equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). Ainda confor...