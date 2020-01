Cidades Mulher é feita refém em assalto a carro em Senador Canedo Bandidos roubaram o veículo da vítima e depois tentaram fugir de uma abordagem da PM, mas perderam o controle e saíram da pista

Uma mulher foi feita refém durante um assalto, na noite dessa sexta-feira (24), no Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo, Região Metropolitana da Capital. A vítima chegava de carro na porta de casa quando foi abordada por três homens, que anunciaram o roubo. Eles entraram no veículo e não permitiram que a mulher saísse. Os bandidos seguiram sentido Bonfinópolis com a ...