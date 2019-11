Cidades Mulher é esfaqueada e morta no Residencial Itaipu, em Goiânia Crime ocorreu na manhã desta terça-feira (19). Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) da Polícia Civil continua em diligências para averiguar o ocorrido

Uma mulher, de 55 anos, foi morta por esfaqueamento na manhã desta terça-feira (19), no bairro Residencial Itaipu, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h44 para atender a uma ocorrência de possível óbito, em que uma vítima do gênero feminino havia sido ferida por arma branca. A morte foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (...