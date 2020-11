Cidades Mulher é esfaqueada ao tentar fugir do companheiro em Goiânia Vítima teve que pular o muro de casa para escapar; homem, que usava tornozeleira eletrônica, levou as duas filhas do casal e foi encontrado pela polícia após denúncia

Uma mulher foi esfaqueada nesse final de semana no Setor Granja Cruzeiro do Sul, em Goiânia. O companheiro dela é o suspeito do crime. Segundo a Polícia Militar (PM), para escapar, a vítima teve que pular o muro da casa. Após a tentativa de feminicídio o homem tentou fugir com as duas filhas pequenas. A mulher sofreu diversos cortes e lesões pelo corpo, mas não pr...