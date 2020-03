Cidades Mulher é encontrada morta em lote baldio em Aparecida de Goiânia Vítima ainda não foi identificada. Equipe do Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo

Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta, no início da manhã desta segunda-feira (2), em um lote baldio na Avenida 21 de Abril, no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. A vítima foi localizada por moradores da região, que estavam a caminho do trabalho. Policiais do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) ...