Cidades Mulher é encontrada morta com golpes de faca e com os dentes quebrados em Catalão Possível autor do crime é o namorado dela, que foi preso em flagrante

Uma mulher de 45 anos foi morta a facadas na madrugada do domingo (29), no Setor Aeroporto, em Catalão, no Sudeste do Estado. O principal suspeito é o namorado dela, de 50 anos, com quem se relacionava havia cerca de dois meses. Ele foi preso em flagrante. Segundo a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Alessandra Maria Castro, o susp...