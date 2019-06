Cidades Mulher é brutalmente assassinada pelo companheiro em Formosa Mesmo com um golpe de faca no pescoço, Regina Braz da Costa ficou presa ao veículo de Alberto Pereira de Deus que a arrastou por 20 metros

Alberto Pereira de Deus, 57 anos, é o principal suspeito de matar brutalmente a ex-companheira Regina Braz da Costa, 38 anos, na noite deste domingo (2), em Formosa, município do entorno do Distrito Federal. O crime ocorreu no bairro Jardim Califórnia, após o homem ter visto a mulher dançando com outra pessoa. Transtornado, ele sacou de uma faca e a golpeou no pescoço. R...