Cidades Mulher é assassinada por ex-namorado em Senador Canedo O crime ocorreu por volta das 7 horas deste sábado (9) nas proximidades da empresa que a mulher trabalhava como vigilante

Keila Ribeiro Tinoco, 41 anos, que trabalhava como vigilante na empresa Savoy Indústria de Cosméticos, em Senador Canedo, foi morta com quatro tiros na manhã deste sábado (9) pelo ex-companheiro Manuel Wanderson Moreira, 27 anos. O crime foi no interior da empresa, no Setor Polo Coureiro. A mulher chegou a ser socorrida e levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ...