Cidades Mulher é arrastada durante assalto no Setor Sul, em Goiânia; veja vídeo Ação foi registrada por câmeras de segurança e durou menos de um minuto

Atualizada às 16h17 Uma mulher foi arrastada durante um assalto, na manhã desta quarta-feira (16), pelas avenidas 136 com a 136-A, no Setor Sul, em Goiânia. A intenção do suspeito era roubar o Volkswagen UP dela, que chegava ao trabalho quando tudo aconteceu por volta das 6h40 da manhã. A ação foi registrada por câmeras de segurança e durou menos de um minuto....