Cidades Mulher é apreendida com 37 kg de pasta base de cocaína em Cachoeira Alta Droga saiu de Cuiabá e tinha São Paulo como destino final. Suspeita receberia R$ 4 mil pelo transporte

Uma mulher de 26 anos foi presa na manhã deste domingo (21), no município de Cachoeira Alta, no Sudoeste de Goiás, transportando 37 kg de pasta base de cocaína. A droga estava em uma mala no ônibus que saiu de Cuiabá e tinha como destino o município de São Carlos, em São Paulo. De acordo com ela, o valor pago pelo transporte seria de R$ 4 mil. De acordo com o capi...