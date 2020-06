Cidades Muito movimento na região da Rua 44 na manhã deste sábado Ambulantes lotaram as calçadas da Rua 44 enquanto não havia fiscalização. Retomada oficial do comércio na região está marcada para terça-feira (30)

Já estão valendo as regras de proibição de estacionamento e circulação em algumas vias da região da Rua 44. Na manhã deste sábado muita gente insistiu e infringiu as novas regras. Dezenas de motociclistas ainda usaram as ruas que estão bloqueadas com barras de concreto, colocadas para evitar o acesso. Além disso, diversos ambulantes lotaram as calçadas com produtos e...