As constantes mudanças no esquema de funcionamento da Justiça devido à pandemia do novo coronavírus confundiram juízes e servidores em todo o País e criaram conflitos internos e externos. Parte dos tribunais brasileiros ainda tenta se ajustar à situação, o que tem levado as administrações a aplicar normas que às vezes mudam de um dia para o outro.

No TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), sediado em Brasília e com abrangência em 13 estados e no Distrito Federal, cada juiz estava instituindo normas específicas para seus gabinetes. Na tentativa de estabelecer um padrão para todo o País, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) aprovou uma resolução na tarde desta quinta (19) que estabeleceu um plantão extraordinário até 30 de abril.

Ainda assim, dúvidas persistem no âmbito dos tribunais. Embora as normas do CNJ prevejam priorização ao trabalho remoto, na mesma tarde o Tribunal de Justiça de São Paulo divulgou um conjunto de regras para o período com uma escala de plantão presencial.

Após diversas queixas de juízes, o presidente da corte, Geraldo Pinheiro Franco, enviou um email aos desembargadores e juízes de segunda instância para esclarecer a situação.

No email, ele diz que a resolução do CNJ era desconhecida até a tarde pela administração do tribunal e que, nos próximos dias, os recursos de tecnologia devem propiciar o trabalho remoto “de modo razoável”.

“Foram sete dias para darmos uma solução envolvendo 40 mil servidores e 3.000 juízes, além de 15 mil terceirizados. Esse é o quadro que poucos não consideraram nas críticas, sempre importantes, mas desnecessariamente ácidas de alguns poucos colegas do dia a dia”, afirmou Pinheiro Franco.

Segundo ele, desde o dia 11 a corte trabalha para dar estrutura para que todos os magistrados possam acessar os sistemas remotamente sem sobrecarregá-los. “O tribunal, por razões claras, não estava preparado para enfrentar situação de tamanha grandiosidade. Nem sua direção. Nem eu, em especial. Erramos e nos enganamos. É fato. É da vida. Não me envergonho. Procuramos ajustar as coisas.”

A confusão no País até virou piada nos grupos de WhatsApp de magistrados, que elaboraram uma paródia dos comunicados contraditórios que têm recebido sobre como devem exercer suas funções. “Considerando que novas reuniões foram realizadas após as outras várias reuniões”, diz a mensagem satírica que circula nos grupos. “Deverá ser observado na íntegra os termos do comunicado prévio, que oram ficam revogados, mas só que não”, acrescenta. “Autorizamos o acesso remoto, porém o proibimos, conferindo a quem o realizar o direito de continuar fazendo, desde que presencialmente.”

A resolução do CNJ, assinada pelo ministro Dias Toffoli, estabelece o que o órgão chama de “plantão extraordinário”. Apesar de estar previsto até o dia 30 de abril, o prazo é prorrogável.

Com a determinação, ficam suspensos a partir da data de publicação da resolução todos os prazos processuais do País. A suspensão, no entanto, não se aplica a processos que envolvam a preservação de direitos e de natureza urgente.

A determinação foi elaborada por uma comissão composta por várias entidades.