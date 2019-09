Cidades Mudanças após inauguração da estação de ônibus que substitui o Terminal Isidória Usuários apontam dificuldades vistas no primeiro dia de espaço provisório; Trânsito e linhas de ônibus sofrem alterações de última hora

A nova estação de ônibus que substitui o Terminal Isidória provisoriamente começou a operar ontem e trouxe mudanças no trânsito da região. O tráfego na Alameda João Elias da Silva Caldas, no Setor Pedro Ludovico, teve o sentido alterado, de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT). As duas vias da alameda têm a partir de agora sentid...