Vida Urbana Mudança temporária do Terminal Isidória, em Goiânia, divide opiniões Estação provisória vai abrigar operação do transporte coletivo enquanto plataforma da Região Sul de Goiânia passa por obras que integram o corredor BRT Norte-Sul

Com vizinhança composta por residências e comércios de pequeno e médio porte, a Alameda João Elias da Silva Caldas, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, deverá sediar a estação provisória que atenderá usuários e linhas de ônibus que atualmente passam pelo Terminal Isidória, no mesmo bairro, enquanto este estiver em obras, durante cerca de 12 meses, como parte da implan...