Cidades Mudança no Hugo em Goiânia também afeta os serviços Transfusão de sangue e exame de tomografia devem sofrer diminuição no horário em que podem ser realizados

Além do afastamento de servidores concursados, mudanças na prestação de serviços do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) também são alvos de críticas. De acordo com o quadro de metas do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), organização que assume o Hugo no dia 1º de dezembro, são previstos serviços de tomografia e transfusão de sangue no período noturno...