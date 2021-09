Cidades Mudança no Código Tributário vai reduzir de 66 mil para 28 mil beneficiados pelo IPTU Social em 2022 Vereadores pressionam Prefeitura de Goiânia para aumentar faixa do valor venal de imóveis residenciais atendidos pelo programa

Atualizada às 11h05. As mudanças propostas no cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Goiânia no novo Código Tributário Municipal (CTM), aumentando substancialmente o valor das construções, farão com que caia de 66 mil para 28 mil o total de contribuintes com um único imóvel com valor venal de R$ 100 mil com direito a isenção no IPTU Social e...