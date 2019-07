Cidades Mudança marcada por disputas Pouco mais de um mês após realocação para obras na Praça do Trabalhador, comerciantes reclamam de confusões e da ocupação de barracas por quem não tem cadastro

Apesar de ter cadastro junto à Prefeitura de Goiânia de uma banca na Feira Hippie, um homem pedia, no último sábado (27), ajuda a servidores do Paço para conseguir o seu espaço no local. Isso porque depois das mudanças na feira, em decorrência das obras de revitalização da Praça do Trabalhador, o homem, que pediu para não ser identificado por medo de represália, ficou sem sua b...