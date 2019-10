Cidades Mudança em sistema de emplacamento gera confusão no Detran, em Goiânia Donos de veículos que precisavam do serviço nesta quarta-feira encontraram dificuldade. Órgão diz que transtornos são momentâneos e pontuais

O primeiro dia com as novas regras de atendimento aos proprietários de veículos que precisam de serviço de emplacamento e instalação de tarjetas veiculares e lacres em Goiás foi marcado por confusão e reclamações. A partir de agora, usuários poderão procurar as lojas estampadoras para o serviço após pagarem a taxa para o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detra...