Cidades Mudança em código pode comprometer recuperação

Parte da área que representa o déficit de Reserva Legal em Goiás pode não ser reconstituída, caso ocorra a aprovação da reedição da Medida Provisória (MP) 867 de acordo com a visão de ambientalistas. A MP recebeu 35 emendas. O primeiro texto foi acatado na Câmara Federal, mas perdeu a validade por não ser votado no Senado no início deste mês. A MP chegou à Casa prestes ...