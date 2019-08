Cidades Mudança do Isidória para terminal provisório, em Goiânia, deve ocorrer em setembro Obras em novo local devem ser entregues nesta segunda-feira (19), mas ainda faltam sinalização e instalação de equipamentos, como catracas

Apesar do consórcio responsável pela construção do corredor exclusivo de transporte coletivo BRT Norte-Sul entregar nesta segunda-feira (19) a obra estrutural do terminal provisório, na Alameda João Elias da Silva Caldas, no Setor Pedro Ludovico, que vai atender aos usuários do Terminal Isidória, a operação no local só deve ser iniciada em setembro. A obra estava pre...