Cidades Mudança deve ser sentida a partir do mês que vem

A diminuição da proporção de óbitos pela Covid-19 entre pessoas com mais de 60 deve começar a ser percebida nos números a partir do final de outubro e, principalmente, no início de novembro. É o que afirma o titular da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), Ismael Alexandrino.Isso porque, nessa época, existe a previsão de que a maioria dos idosos que receb...