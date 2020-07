Cidades MS decreta situação de emergência ambiental por queimadas no Pantanal A medida, assinada pelo governado Reinaldo Azambuja (PSDB), tem validade de 180 dias

O governo do Mato Grosso do Sul decretou nesta sexta-feira (24) situação de emergência ambiental por conta das queimadas no Pantanal. A medida, assinada pelo governado Reinaldo Azambuja (PSDB), tem validade de 180 dias e foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado. Suspende os efeitos das autorizações ambientais de queimada controlada pelo mesmo período. “O decret...