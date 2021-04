Cidades MS anuncia estratégia para vacinação de gestantes, pessoas com comorbidades e deficiências A imunização será realizada em duas etapas, priorizando a população de acordo com a idade e o maior risco de gravidade e óbito

O Ministério da Saúde divulgou na última terça-feira (27), a estratégia para a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com deficiência permanente, gestantes, puérperas com até 45 dias pós-parto e pessoas com comorbidades - incluindo algumas doenças raras. Dessa forma, a imunização será realizada em duas etapas, priorizando a população de acordo com a idade e o maior r...