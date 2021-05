Cidades MPRJ cria força-tarefa para investigar operação no Jacarezinho Ação resultou na morte de 28 pessoas no último dia 6, no Rio

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) anunciou hoje (11) a criação de uma força-tarefa para investigar a operação na comunidade do Jacarezinho, na zona norte da capital fluminense, que terminou com 28 mortos, entre eles um policial civil. A ação ocorreu na última quinta-feira (6) e foi a mais letal na história do estado. “Vislumbramos que, em raz...