Cidades MPGO diz que vai responsabilizar gestores que descumprirem normas de combate à Covid-19 Alerta foi feito pelo procurador-geral de Justiça Aylton Flávio Vechi durante reunião com órgãos públicos, gestão estadual e prefeitos de diversos municípios

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) promete responsabilizar criminalmente gestores que descumprirem as normas e a legislação para conter o avanço da Covid-19 em Goiás. A afirmação foi feita pelo procurador-geral de Justiça, Aylton Flávio Vechi, nesta quarta-feira (17), durante reunião com representantes dos poderes, instituições e órgãos estaduais com prefeitos de d...