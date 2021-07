Cidades MPF solicita resposta sobre inclusão de profissionais da imprensa no grupo prioritário da vacinação O documento, endereçado ao secretário municipal de saúde, Durval Pedroso, pede que a resposta seja enviada no prazo de três dias úteis

O Procurador da República, Ailton Benedito de Souza, solicitou à Prefeitura de Goiânia que enviasse cópia integral do processo administrativo que incluiu profissionais da imprensa no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, bem como a fundamentação técnico-científica que subsidiou a decisão. O grupo começou a ser imunizado no dia 29 de junho. O documento cita q...