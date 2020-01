Cidades MPF recebe queixas sobre erros nas notas do Enem As notas do Enem 2019 foram divulgadas na última sexta-feira, 17, e estudantes de diferentes lugares do Brasil reclamaram da incoerência entre o alto número de acertos na prova e a nota baixa publicada pelo Inep

A falha do Ministério da Educação (MEC) nas notas do Enem tem levado cidadãos a se manifestarem nas Procuradorias da República do País. De acordo com levantamento do jornal O Estado de S. Paulo, o Ministério Público Federal (MPF) de Minas Gerais recebeu 97 representações, sendo 17 feitas entre ontem e a manhã desta quarta-feira, 22. Em São Paulo, o órgão consta 13 notícias d...