Cidades MPF pede indenização de R$ 45 milhões para indústria farmacêutica de Goiás A empresa é investigada por financiar a divulgação do Kit Covid por meio de informe publicitário

O Ministério Público Federal entrou com ação contra o Grupo José Alves, que é dona da indústria farmacêutica Vitamed em Anápolis e da UniAlfa em Goiânia. Eles são investigados por financiar a divulgação do Kit Covid que não tem comprovação científica de eficácia no tratamento da doença. Segundo a TV Anhanguera, os procuradores pedem que o Grupo seja conden...