Cidades MPF pede ao Ministério da Educação que suspenda Sisu até correção de falhas no Enem Procuradoria pede ainda que o órgão informe, em até 24 horas, o que provocou a falha na correção

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), do Ministério Público Federal (MPF), enviou ofício ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, solicitando que a abertura do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) seja suspensa até que as falhas na correção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 estejam solucionadas. O...