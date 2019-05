Vida Urbana MPF-GO defende termo de interdição do Materno-Infantil Nota do procurador da República em Goiás, Ailton Benedito, foi publicada em resposta ao secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, que criticou a decisão

O Ministério Público Federal (MPF) em Goiás emitiu nota no início da tarde desta quinta-feira (2) defendendo que o termo de interdição do Hospital-Materno Infantil (HMI) emitido pela Superintendência Regional do Trabalho em Goiás (SRT-GO), na última segunda-feira (29). A decisão foi tomada depois de quatro meses de auditoria da SRT, acompanhadas pelo Ministério Público d...