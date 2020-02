Cidades MPF firma acordo para retirar invasão de terra indígena no Norte de Goiás Segundo o órgão, invasão da Terra Indígena Avá-Canoeiro, em Minaçu, foi identificada em vistoria realizada pela Funai em novembro do ano passado. Vistoria será feita para verificar desocupação

Um Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado pelo Ministério Público Federal (MPF), nesta quarta-feira (5), visando a desocupação de uma invadida no interior da Terra Indígena Avá-Canoeiro, em Minaçu, no Norte do Estado. Segundo o MPF, a ocupação irregular foi identificada pela Fundação Nacional do Índio (Funai) em novembro do ano passado, durante vistoria. Segundo o TAC,...