Cidades MPF entra com ação na Justiça Federal pedindo a suspensão do Sisu, Fies e Prouni Ação foi apresentada nesta sexta-feira, 24, para que suspensão seja aplicada até que haja uma auditoria no resultado do Enem

O Ministério Público Federal (MPF) entrou na tarde desta sexta-feira, 24, com uma ação na Justiça Federal em Minas Gerais pedindo que seja determinada a suspensão das inscrições e a consequente alteração dos calendários 2020 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa U...