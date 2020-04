Cidades MPF concede passe livre interestadual a portadores de deficiência, idosos e jovens de baixa renda A decisão vale para todo o território nacional e também para outros veículos como os ônibus executivos, leitos e semileitos. A liminar cabe recurso

Uma liminar determinou a concessão do passe livre às pessoas com deficiência, aos idosos e aos jovens de baixa renda em todos os veículos do transporte rodoviário interestadual. A decisão da 6ª Vara da Justiça Federal de Goiânia do último dia 7 de abril vale para todo o território nacional e também para outros veículos como os ônibus executivos, leitos e semileitos. A...