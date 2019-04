Vida Urbana MPF apura práticas de tortura contra recrutas do Exército, em Jataí Na última semanda, 11 soldados deram entrada em unidades de saúde após passarem mal em curso de sobrevivência. Atos, que seriam recorrentes, serão investigados

O Ministério Público Federal (MPF) em Goiás instaurou, nesta segunda-feira (29), um inquérito para apurar práticas de tortura contra recrutas do Exército brasileiro durante treinamentos do 41º Batalhão de Infantaria Motorizada, em Jataí, município do Sudoeste do Estado. Os atos seriam recorrentes, tendo sido registrados mais recentemente na última semana, durante um c...