Cidades MP vai recorrer contra suspensão de aplicativo de preços em Goiás Serviço no celular criado para fiscalizar valores cobrados em postos de Goiás foi interrompido após decisão da Justiça favorável a empresários

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) informou nesta quarta-feira, 3, que irá recorrer contra a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) que deferiu, em medida cautelar, a suspensão do aplicativo De Olho na Bomba, criado pela instituição para fiscalizar preços em postos de combustível goianos. A liminar atendeu Ação Direta de ...