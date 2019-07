Cidades MP vai entrar com ação pública contra “cantinas” dentro da CPP

O promotor do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), Marcelo Celestino, pretende entrar com uma ação civil pública na próxima semana para que a situação das “cantinas” acabe por vez na Casa de Prisão Provisória (CPP) do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Reportagem do POPULAR publicada ontem mostra que o crime organizado vem lucrando com a venda de itens b...