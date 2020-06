Cidades MP vai dar parecer sobre uso de vans escolares no transporte coletivo da grande Goiânia Líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto (PMDB) esteve com promotora de justiça Leila Maria de Oliveira para tratar do assunto

Na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), voltou à estaca zero o projeto de autoria do deputado Alysson Lima (Solidariedade) que propõe o transporte complementar de vans escolares e de turismo nas linhas do transporte coletivo de Goiânia e região Metropolitana. A proposta já tinha sido aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) e no plenário e...